Количество заболевших учеников школы №27 в Череповце увеличилось до 34 человек

22.01.2021 [Общество]

В Череповце увеличилось количество заболевших учеников школы №27. Дистанционное обучение в учреждении решили продлить до 26 января включительно.

«Всего заболели 34 ребенка. Сегодня ни одного экстренного сообщения из эпидбюро не поступало. Среди педагогов заболевших нет. Домашнее обучение продлено до 26 января включительно. Результатов анализов еще нет. Часть анализов направлены в Вологду», — сообщила официальному сайту Череповца директор школы № 27 Лариса Одобряева.

Ранее NewsVo сообщал, что 23 случая заболевания детей были зафиксированы 20 января в школе № 27. У детей были признаки кишечной инфекции: боли в животе, рвота, диарея. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и следственном комитете. Эпидрасследование проводит и Роспотребнадзор. 

В департаменте здравоохранения пояснили: по результатам исследований у детей выявлена норовирусная инфекция - острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита.

Тэги: кишечные инфекции, дети

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