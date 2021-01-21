Вспышкой кишечной инфекции в школе Череповца заинтересовалась прокуратура

В Череповце прокуратура проведет проверку по факту выявления случаев острой кишечной инфекции среди учеников школы № 27. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Вологодской области.

— К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора и иных органов специальной компетенции. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в школе, — говорится в сообщении.

Свою проверку информации, озвученной 20 января в СМИ, проведут и в региональном управлении следственного комитета, о чем ведомство сообщило накануне.

Ранее NewsVo сообщал, что 23 случая инфекции были зафиксированы школе № 27. До конца недели все ее ученики переведены на домашнее обучение.