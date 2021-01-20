В школе №27 в Череповце зафиксированы случаи заболевания детей кишечной инфекцией

23 случая острой кишечной инфекции зафиксированы школе №27 в Череповце. До конца недели все ее ученики переведены на домашнее обучение.

«Для установления источника проводится расследование, взяты смывы, обследуется персонал пищеблока», — рассказал Gorodche.ru помощник мэра Череповца по связям со СМИ Сергей Климушкин.

Ранее NewsVo сообщал, что заведующую детсадом в Устюжне оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за заболевших сальмонеллезом воспитанников. Согласно материалам дела, 61-летняя подсудимая в октябре 2019 года не проконтролировала должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на кухне садика.