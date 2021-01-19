Заведующую детсадом в Устюжне оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за заболевших сальмонеллезом воспитанников

В Устюжне заведующую детским садом «Родничок» судили по статье о халатности. Осенью 2019 года семь воспитанников учреждения заразились кишечной инфекцией.

Согласно материалам дела, 61-летняя подсудимая в октябре 2019 года не проконтролировала должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на кухне садика.

— Это привело к загрязнению приготовленных на пищеблоке детского сада блюд и кухонного инвентаря сальмонеллезом и золотистым стафилококком, а в группах учреждения — кухонного инвентаря золотистым стафилококком и возникновению случаев заболеваний острой кишечной инфекцией сальмонеллезом среди семи воспитанников, потребовавшее оказание им медицинской помощи, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело о халатности. Позже его материалы поступили в суд с ходатайством следователя о прекращении преследования и назначении судебного штрафа. Родители пострадавших детей не были против такого исхода. Подсудимая свою вину признала полностью.

Суд учел, что женщина не судима, характеризуется положительно, принесла извинения потерпевшим. В итоге уголовное дело в отношении заведующей было прекращено, ей назначен судебный штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2020 году жители Вологодской области стали реже болеть кишечными инфекциями. Так, в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было зарегистрировано в три раза меньше случаев данного вида заболеваний.