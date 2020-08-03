Жители Вологодской области стали реже болеть острыми кишечными инфекциями

03.08.2020 [Общество]

В три раза меньше случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрировано в Вологодской области в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Если в прошлом году было зафиксировано 4 441 случаев острых инфекций кишечника (показатель составил 377,3 на 100 тысяч населения), то в текущем году их количество уменьшилось до 2 950 случаев (252,6 на 100 тысяч населения).

- На 21% снизилась заболеваемость сальмонеллезом, в 4 раза уменьшилось количество случаев дизентерии, а заболеваемость энтеровирусной инфекцией сократилась в 51 раз. За первое полугодие 2020 года в Вологодской области зарегистрировано всего 2 случая дизентерии, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Медики считают, что на такую позитивную динамику, скорее всего, повлияла эпидемия коронавирусной инфекции. Люди стали чаще и тщательнее мыть руки и продукты. 
 

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