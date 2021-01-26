Общественная палата Вологодской области назвала акцию в поддержку Навального «немногочисленной»

26.01.2021 [Политика]

Общественная палата Вологодской области назвала акцию в поддержку Навального, которая состоялась 23 января в Вологде «немногочисленной». Выяснилось, что на митинге были «члены палаты и активные общественники».

— 23 января члены палаты и активные общественники осуществляли наблюдение за соблюдением порядка и прав граждан в ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Такие акции, как правило, сопряжены с массовыми беспорядками, травмами и вовлечением незащищенных групп населения, что по мнению членов палаты недопустимо. В Вологде такая акция не вызвала активного внимания жителей и была немногочисленной. В ходе общественного наблюдения зафиксирована совокупная численность участников порядка 400 человек. Активно распространяющиеся в социальных сетях данные о численности участников митинга порядка тысячи человек не соответствуют действительности, — сообщается в группе палаты в соцсети.

Как подчеркивают в Общественной палате, особое внимание проверяющими уделялось «неправомерному вовлечению подростков в данную акцию».

—  Молодые люди в возрасте 12-16 лет в небольшом количестве некоторое время находились в местах проведения акции — как правило на площади Революции, но при этом явного понимания ситуации у них нет, и это понятно — они еще дети, которых привлекли через популярные соцсети технологиями манипулирования. Общественная палата Вологодской области призывает родителей и педагогические коллективы внимательно относиться к воспитанию детей, уделять им больше заботы и не допускать навязывание дестабилизирующих идей подрастающему поколению, — говорится в сообщении. 

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологде 23 января акция в поддержку Навального в гайд-парке на улице Воровского завершилась шествием протестующих по улицам города и стычками с Росгвардией. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около тысячи человек. 

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Тэги: митинг, Навальный, общественная палата

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