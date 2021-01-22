Изменение расписания и мероприятия: как в школах Вологды пытаются занять детей в день акции в защиту Навального

В школах Вологды внезапно изменилось расписание занятий. Уроки «сдвигаются» таким образом, чтобы в районе 14-15 часов, когда в гайд-парке на улице Воровского будет проходить митинг в поддержку Алексея Навального, дети были еще в школе.

В некоторых учреждениях из-за митинга в поддержку Навального, как сообщает gorodvo.ru, решили занять детей на мероприятиях. В одном из чатов педагогов опубликовано распоряжение управления образования Вологды о мероприятиях для 6-11 классов.

Тут же предлагаются варианты, чем занять подростков на время прохождения акции: спортивные соревнования, кинопросмотры (фильм «Я — волонтер!»), тематические классные часы, уборки кабинетов. Перед педагогами поставлена задача обеспечить 100%-ную явку.

NewsVo попросил пресс-службу администрации Вологды объяснить, почему управление образования решило организовать мероприятия именно 23 января, однако нам сказали, что «каждая школа работает в своем режиме», а со стороны управления никаких особенных указаний на этот счет якобы не было.

Издание 7×7 также сообщило, что в одной из школ Вологды 23 января решили провести пробный ЕГЭ по русскому языку. Он начнется примерно в 13:00, хотя, когда аналогичный пробный экзамен проводили в декабре по информатике, начало было в 8:00. ЕГЭ длится четыре часа и по времени совпадет с митингом.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области страницы школ, учреждений допобразования, молодежных парламентов, глав муниципалитетов массово публикуют один и тот же текст, адресованный родителям. Авторы публикации призывают взрослых не пускать школьников и студентов на "прогулки" 23 января.