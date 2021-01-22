Вологодских родителей через соцсети призывают не пускать подростков на акции в защиту Навального

22.01.2021 [Общество]
Вологодских родителей через соцсети призывают не пускать подростков на акции в защиту Навального

В Вологодской области страницы школ, учреждений допобразования, молодежных парламентов, глав муниципалитетов массово публикуют один и тот же текст, адресованный родителям. Авторы публикации призывают взрослых не пускать школьников и студентов на "прогулки" 23 января. По всей видимости, имеются в виду акции в защиту политика Алексея Навального, запланированные в этот день по всей России.

— В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок». Проведите этот день вместе! Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации, — говорится в публикации.

На некоторых страницах последнее цитируемое предложение выглядит так: "Школьники, студенты и образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации"

Несмотря на декларируемый чиновниками запрет на втягивание молодежи в политические действия, на деле всё по-другому. Так, например, в 2020 году в детском центре "Меридиан" в Вологде дети вместе с педагогами записывали видео, в котором поздравляли в стихах парию "Единая Россия".

Вместо участия в митингах детей предлагают занять просмотром фильма, катанием на санках, настольными играми, домашним театром, чтением любимых произведений. По данным на утро 22 января обращение к родителям опубликованы на страницах главы Бабушкинского района Татьяны Жироховой, молодежного парламента и управления образования этого же района, на страницах школ № 26 Череповца, МБОУ «Кадниковская школа», грязовецкого «Центра развития детей и молодёжи», Череповецкого химико-технологического колледжа, Верховажской средней школы и даже детсада № 125 «Веселый хоровод» в Череповце.

 

В федеральных СМИ накануне появились сообщения о том, что подростки в популярной соцсети TikTok стали рассказывать о том, что планируют участвовать в митингах 23 января. Роскомнадзор, как сообщает телеканал «Дождь» уже отреагировал на новый тренд и потребовал от владельцев сети прекратить распространение материалов, призывающих несовершеннолетних к участию «противозаконных массовых мероприятиях». В вологодских группах также есть посты, в которых указывается на "опасность" таких призывов. 

 

При этом опрошенные NewsVo студенты ВоГУ и ЧГУ рассказали, что со стороны вузов им пока ничего не говорили о планируемых акциях, не отговаривали от участия в них.

- Сейчас мы в вуз не ходим, так как сессия идет дистанционно. И общаемся, соответственно, только с теми преподавателями, которым сдаём экзамены. Но ничего такого нам не писали, ни через преподавателей, ни через студсоветы, - поделилась студентка Мария. 

Как ранее сообщал NewsVo, 23 января в Вологде и Череповце пройдут акции в поддержку политика Алексея Навального и, как отмечают организаторы, «в защиту правосудия в России и против беззакония». Митинги состоятся в гайд-парках, где разрешено собираться без уведомления властей. В Вологде это гайд-парк на улице Воровского, в Череповце - площадь Химиков. 

Тэги: Навальный
Фото NewsVo

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