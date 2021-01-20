Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января

20.01.2021 [Общество]

23 января в Вологде и Череповце пройдут акции в поддержку политика Алексея Навального и, как отмечают организаторы, «в защиту правосудия в России и против беззакония». Митинги стартуют в 14 часов.

— 18 января января вся страна могла увидеть, во что превратилось наше правосудие. Фактически Алексей Навальный, которого судили прямо отделе в Химках и судья была «по выезду», не получил никакой реальной защиты. Власть показывает полный беспредел. Что будет дальше? В отделах будут собираться «тройки»? А когда мы перейдем к расстрелам? Приводить в исполнение приговоры? И как бы не казался невероятным возврат 1937 года, мы понимаем, что первый шаг к этому был сделан 18 января. Я, как и многие россияне, возмущен этой ситуацией и считаю, что мы должны выйти протестовать против этого, — говорит в видеообращении глава вологодского «Движения «Вместе» Евгений Доможиров. 

В обоих городах акции пройдут в гайд-парках, где разрешено собираться без уведомления властей. В Вологде это сквер на улице Воровского, у дома № 66, в Череповце — площадь Химиков. 

Как ранее сообщал NewsVo, Алексея Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» 17 января, когда он после лечения в Берлине вернулся в Россию. ФСИН сообщает, что политик с 29 декабря 2020 года находится в розыске за нарушения условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании прямо в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля. С таким ходатайством выступила ФСИН. 19 января Фонд борьбы с коррупцией Навального выпустил новый фильм-расследование «Дворец для Путина».

 

Тэги: митинги, Навальный

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