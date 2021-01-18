Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию

Прилетевшего в Россию вечером 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту на паспортном контроле. ФСИН сообщает, что политик с 29 декабря 2020 года находится в розыске за нарушения условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — сообщает ФСИН. — До решения суда он будет находиться под стражей».

Осужденный условно Навальный обязан был отмечаться в инспекции. Вызовы политика, как отмечают в ведомстве, были приостановлены на время лечения в клинике «Шарите» в Берлине.

«Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники „Шарите“ стало известно, что Навальный А. А. выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН», — сообщает ведомство.

Отметим, в опубликованном СМИ уведомлении, подлинность которого подтвердил «Ведомостям» адвокат Навального Вадим Кобзев, политик сообщал, что находится в Берлине на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщал NewsVo, Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. После его перевезли в Берлин, где в "Шарите" подтвердили догадки родственников и знакомых, заявив, что Алексей был отравлен субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Позже военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

После отравления политик смог восстановиться и, пройдя курс реабилитации, решил вернуться в Москву. Самолет авиакомпании "Победа" должен был приземлиться во Внуково вечером 17 января, однако в последний момент аэропорт поменяли на Шереметьево. Встречающих политика людей задерживала полиция. Подробнее о том, как Навальный возвращался в Россию, читайте в репортаже "Медузы".