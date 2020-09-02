В Германии заявили, что Навального отравили веществом класса «Новичок»

Военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», сообщается на сайте кабинета министров ФРГ.

С разрешения врачей берлинской клиники "Шарите", в которую российского оппозиционера доставили после отравления, специалисты бундесвера исследовали анализы Навального.

Как ранее сообщал NewsVo, Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. После его перевезли в Берлин, где в "Шарите" подтвердили догадки родственников и знакомых, заявив, что Алексей был отравлен субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

«Новичок» - боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был отравлен «Новичком» в городе Солсбери. Пострадала и его дочь Юлия. С 2010 года Скрипаль проживал в Великобритании. За четыре года до этого он был лишен воинского звания и осужден за шпионаж в пользу английских спецслужб.