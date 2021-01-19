Команда Алексея Навального выпустила новое расследование «Дворец для Путина»

Расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки» опубликовано днем 19 января на официальном канале Алексея Навального в youtube. В нем идет речь об огромном доме под Геленджиком, которым, по данным Фонда борьбы с коррупцией, пользуется президент.

В расследовании, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

«Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России» — говорится во вступлении к расследованию.

По данным ФБК, это самый большой частный дом в России.

Как ранее сообщал NewsVo, Алексея Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» 17 января, когда он после лечения в Берлине вернулся в Россию. ФСИН сообщает, что политик с 29 декабря 2020 года находится в розыске за нарушения условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании прямо в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля. С таким ходатайством выступила ФСИН. Ведомство обвинило политика в нарушении условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше».