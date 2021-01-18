Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова

Вологодский областной суд 18 января при пересмотре дела в третий раз оправдал обвиняемого в гибели пятилетней пациентки анестезиолога-реаниматолога областной детской больницы Алексея Смирнова. Об этом NewsVo стало известно из собственных источников. За Смирновым признано право на реабилитацию.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2017 году доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. В декабре 2018 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу, в Новгороде.

Ее результаты озвучили 23 октября 2019 на заседании Вологодского областного суда. После изучения медицинской документации новгородские эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Однако сторона обвинения не согласилась с результатами повторной экспертизы и сначала требовала вызвать на суд для опроса всех семерых экспертов (ходатайство было отклонено), а потом заявила ходатайство о признании нового заключения ненадлежащим доказательством якобы из-за имеющихся в тексте противоречий. Прокурор требовал назначить еще одну, новую экспертизу по делу и провести ее в Москве. Это ходатайство также было отклонено.

В итоге областной суд установил, что между действиями врача и гибелью девочки, которую привезли в медучреждение с пневмонией, нет связи. 31 октября 2019 года был вынесен оправдательный приговор. За Алексеем Смирновым даже признали право на реабилитацию, а в конце ноября 2019 года ему пришло письмо с официальным извинением из прокуратуры Вологодской области.

Тем не менее, позже прокурор Вологодской области и потерпевшая сторона подали кассационную жалобу, в которой просили суд отменить оправдательный приговор Вологодского областного суда и направить дело на новое апелляционное рассмотрение. По результатам рассмотрения жалобы Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор и вернул дело в Вологодский областной суд, чтобы его рассмотрел новый состав судей. Летом 2020 года вологодский суд вновь оправдал доктора. Позже родители умершей девочки и прокуратура вновь направили жалобу на оправдательный приговор.

В октябре 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге во второй раз отменил оправдательный приговор доктору Смирнову. Дело врача опять вернули на рассмотрение в Вологду. 18 января 2021 года областной суд рассмотрел материалы дела и вновь оправдал Алексея Смирнова.