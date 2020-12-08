Выписанный из онкодиспансера сокольчанин с опухолью скончался

8 декабря скончался онкобольной сокольчанин Сергей Тиунов. Накануне молодому человеку исполнилось 24 года.
NewsVo подробно писал о ситуации, которая произошла с молодым человеком, 2 ноября. После проведенной операции по удалению аппендикса у жителя Сокола обнаружили опухоль. Сергей лишился работы, был очень слаб и уже не смог полноценно о себе заботиться. Усилиями неравнодушных жителей пациента удалось госпитализировать в онкодиспансер, но спустя пару недель его оттуда выписали, заявив, что помочь ничем не могут. В департаменте здравоохранения говорили, что Тиунову нужна консультация федеральных клиник. Тем временем состояние молодого человека ухудшалось.
— Я хочу добиться, чтобы была проверка, чтобы проверили, как у нас лечат людей, как работают чиновники наши. Есть юрист, который поможет составить обращения. Я считаю, что нельзя оставлять просто так такие ситуации, никак нельзя, это может случиться с каждым, — рассказала NewsVo Анна, помогавшая Сергею.