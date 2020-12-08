Выписанный из онкодиспансера сокольчанин с опухолью скончался

8 декабря скончался онкобольной сокольчанин Сергей Тиунов. Накануне молодому человеку исполнилось 24 года.

NewsVo подробно писал о ситуации, которая произошла с молодым человеком, 2 ноября. После проведенной операции по удалению аппендикса у жителя Сокола обнаружили опухоль. Сергей лишился работы, был очень слаб и уже не смог полноценно о себе заботиться. Усилиями неравнодушных жителей пациента удалось госпитализировать в онкодиспансер, но спустя пару недель его оттуда выписали, заявив, что помочь ничем не могут. В департаменте здравоохранения говорили, что Тиунову нужна консультация федеральных клиник. Тем временем состояние молодого человека ухудшалось.