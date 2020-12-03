Состояние выписанного из онкодиспансера сокольчанина с опухолью ухудшилось

03.12.2020 [Общество]

Состояние жителя Сокола Сергея Тиунова, которого на прошлой неделе выписали из онкодиспансера в Вологде, ухудшается. Московские врачи приглашают его на консультацию, после которой, с большой долей вероятности, ему просто назначат химиотерапию по месту жительства. О состоянии Сергея NewsVo поговорил с помогающей молодому человеку сокольчанкой Анной. 

— Я звонила в московский институт, куда был направлен Сергей. Там сказали, что изначально его возьмут на консультацию только, потом отправят на дообследование, потом создадут консилиум, и тогда уже будет вынесено решение. Но, в любом случае, как мне сказали, это будет химиотерапия. И, в любом случае, эту химиотерапию ему назначат по месту проживания, то есть в Вологде. И это при том, что ранее в онкодиспансере уже заявили, что химиотерапию Сергею делать не будут, поскольку они уверены, что он ее не перенесет и не хотят брать на себя ответственность. То есть в помощи ему, по сути, отказывают, — рассказала NewsVo Анна.

Тем временем состояние Сергея ухудшается. У него появились сильные отеки на ногах, жидкость просачивается сквозь кожу.

— Когда он сидит, вытекает большая лужа этой жидкости, с примесью красного цвета. После того, как он приехал к брату, вызвали врача, терапевта. Она выписала бесплатный наркотический пластырь, обезболивающий, который ему применяли в больнице, и уколы обезболивающие. Но отеки его очень беспокоят. Он стал забываться, забывает имя жены брата, начал заговариваться. Я так поняла, что болезнь уже как-то влияет на голову. Жалко мальчика, сердце кровью обливается. Когда мы только познакомились, я надеялась очень, что ему удастся помочь, но сейчас я уже не знаю, что еще можно сделать для него. Если бы состояние так сильно не ухудшалось, можно о чем-то было говорить и надеяться. Я спросила у лечащего врача, почему отеки, что нужно делать. Он сказал, что ему не хватает белков, что нужна капельница с препаратом, даже название сказал. Я спросила, а кто должен сделать эту капельницу, мы же сами не можем. "А это всё к терапевту", - говорят в онкодиспансере. То есть все свалили на терапевта, - рассказывает Анна. 

NewsVo подробно писал о ситуации, которая произошла с молодым человеком, 2 ноября. После проведенной операции по удалению аппендикса у жителя Сокола обнаружили опухоль. Молодой человек лишился работы, он очень слаб и уже не в состоянии полноценно о себе заботиться. Усилиями неравнодушных жителей Сергея удалось госпитализировать в онкодиспансер, но спустя пару недель его оттуда выписали, заявив, что помочь пациенту ничем не могут. 

Тэги: онкология, врачи, здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде расследуется дело о мошенничестве при строительстве обхода города
Сокольчанина с опухолью выписали из вологодского онкодиспансера: там не могут ему помочь
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
Количество умерших в моногоспиталях Вологодской области в разы превышает данные официальной статистики
УФАС заподозрило правительство Вологодской области в нарушении закона о защите конкуренции
340 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Четыре человека получили травмы в ДТП в Харовске
Два человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Поиски тел погибших в результате крушения вертолета в Нюксенском районе приостановлены
Узнать результаты теста на коронавирус вологжане смогут на региональном портале госуслуг
03.12.2020 [Общество]

359 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

629
0
03.12.2020 [Общество]

Состояние выписанного из онкодиспансера сокольчанина с опухолью ухудшилось

952
0
03.12.2020 [Общество]

Трехметровый арт-объект «Танцующая пара» установили на проспекте Победы в Вологде

529
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Костюм «CHANEL» за 700 рублей: предпринимателя из Бабаево наказали за торговлю контрафактом
Вологодская область вышла на первое место в России по коэффициенту распространения COVID-19
В Череповце мужчина пытался украсть из магазина тёплую обувь и две радиоуправляемые машинки
359 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области, уличили в недобросовестном поведении при банкротстве
В Кадникове произошел пожар на пилораме
В Вологодском районе будут судить водителя квадроцикла, который ударил полицейского по лицу во время задержания
 
30.11.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Свешниковская и Афанасьевская улицы, улица Героев Авиации

1425
0
02.12.2020 [БлогоVO]

«Ход королевы»: страсти по шахматам

391
0
02.12.2020 [Обзор Прессы]

Вологжанка обвиняет врачей в том, что они отказали в экстренной помощи умирающей от малярии дочке

1746
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика