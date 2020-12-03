Состояние выписанного из онкодиспансера сокольчанина с опухолью ухудшилось

Состояние жителя Сокола Сергея Тиунова, которого на прошлой неделе выписали из онкодиспансера в Вологде, ухудшается. Московские врачи приглашают его на консультацию, после которой, с большой долей вероятности, ему просто назначат химиотерапию по месту жительства. О состоянии Сергея NewsVo поговорил с помогающей молодому человеку сокольчанкой Анной.

— Я звонила в московский институт, куда был направлен Сергей. Там сказали, что изначально его возьмут на консультацию только, потом отправят на дообследование, потом создадут консилиум, и тогда уже будет вынесено решение. Но, в любом случае, как мне сказали, это будет химиотерапия. И, в любом случае, эту химиотерапию ему назначат по месту проживания, то есть в Вологде. И это при том, что ранее в онкодиспансере уже заявили, что химиотерапию Сергею делать не будут, поскольку они уверены, что он ее не перенесет и не хотят брать на себя ответственность. То есть в помощи ему, по сути, отказывают, — рассказала NewsVo Анна.

Тем временем состояние Сергея ухудшается. У него появились сильные отеки на ногах, жидкость просачивается сквозь кожу.

— Когда он сидит, вытекает большая лужа этой жидкости, с примесью красного цвета. После того, как он приехал к брату, вызвали врача, терапевта. Она выписала бесплатный наркотический пластырь, обезболивающий, который ему применяли в больнице, и уколы обезболивающие. Но отеки его очень беспокоят. Он стал забываться, забывает имя жены брата, начал заговариваться. Я так поняла, что болезнь уже как-то влияет на голову. Жалко мальчика, сердце кровью обливается. Когда мы только познакомились, я надеялась очень, что ему удастся помочь, но сейчас я уже не знаю, что еще можно сделать для него. Если бы состояние так сильно не ухудшалось, можно о чем-то было говорить и надеяться. Я спросила у лечащего врача, почему отеки, что нужно делать. Он сказал, что ему не хватает белков, что нужна капельница с препаратом, даже название сказал. Я спросила, а кто должен сделать эту капельницу, мы же сами не можем. "А это всё к терапевту", - говорят в онкодиспансере. То есть все свалили на терапевта, - рассказывает Анна.

NewsVo подробно писал о ситуации, которая произошла с молодым человеком, 2 ноября. После проведенной операции по удалению аппендикса у жителя Сокола обнаружили опухоль. Молодой человек лишился работы, он очень слаб и уже не в состоянии полноценно о себе заботиться. Усилиями неравнодушных жителей Сергея удалось госпитализировать в онкодиспансер, но спустя пару недель его оттуда выписали, заявив, что помочь пациенту ничем не могут.