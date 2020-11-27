Сокольчанина с опухолью выписали из вологодского онкодиспансера: там не могут ему помочь

23-летнего Сергея из Сокола, в начале октября усилиями неравнодушных жителей госпитализированного в онкодиспансер Вологды, выписали. Молодому человеку дали направление на лечение в Москву, но возьмутся ли там медики, пока не известно.

— У них был консилиум, на нем врачи решили, что здесь, в Вологде, помочь Сергею не смогут. Врач, которая делает химиотерапию, она сказала, что отказывается проводить процедуру, потому что боится, что он ее не перенесет и умрет. Поэтому его выписывают, раз дальнейшего лечения назначить не могут, — рассказала NewsVo Анна, помогающая Сергею.

После того, как по телевизору показали репортаж о ситуации Сергея, нашелся сводный брат молодого человека, с которым они не виделись много лет. Сейчас он забрал юношу к себе, потому что в Соколе ухаживать за больным в данный момент некому — Анна заболела, у нее пропало обоняние, и, хотя тест ей отказываются делать, женщина предполагает, что у нее коронавирус.

— Дали направление в Москву. Но врач сказал, что вряд ли его и туда возьмут. Зараза распространилась во многие органы, трудно что-то сделать, — говорит Анна.

Помогающие Сергею будут ждать ответа из Москвы на запрос вологодских врачей. Брат молодого человека пытается получить у терапевта рецепт на обезболивающее для него.

NewsVo подробно писал о ситуации, которая произошла с молодым человеком, 2 ноября. После проведенной операции по удалению аппендикса у жителя Сокола обнаружили опухоль. Молодой человек лишился работы, он очень слаб и уже не в состоянии полноценно о себе заботиться.