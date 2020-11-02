В Соколе пациент с опухолью ждет госпитализации в онкодиспансер

23-летний житель Сокола Сергей уже несколько месяцев мучается от болей в животе. После проведенной операции по удалению аппендикса у него обнаружили опухоль, но в вологодский онкодиспансер на обследование он пока попасть не может. Молодой человек лишился работы, он очень слаб и уже не в состоянии полноценно о себе заботиться. В редакцию NewsVo за помощью обратились неравнодушные сокольчане, которые готовят Сергею еду и ухаживают за ним.

«Это было в августе. Я работал. Две недели не прекращались боли в животе, и вот 22 числа, когда меня уже «загнуло», сходил в больницу. Пришел, мне вырезали аппендицит. И с тех пор всё боли, я в больнице несколько раз лежал, но меня все время выписывают», - рассказывает Сергей.

Фото Анны, которая ухаживает за Сергеем



Молодой человек вырос без родителей, прописан в Архангельской области. Когда в Соколе врачи узнали, что у Сергея опухоль, ему дали направление в Вологду, но знакомые посоветовали обратиться к врачам по месту регистрации. Не дождавшись, когда подойдет время приема в онкодиспансере, он поехал в Архангельск.

«Там меня за неделю проверили. Брали биопсию. Но потом снова выписали. Я вернулся в Сокол», - говорит Сергей.

После возвращения состояние здоровья молодого человека ухудшилось. Обеспокоенная соседка Сергея написала пост в группу «Сокольские сплетни», чтобы спросить совета, что делать дальше. В итоге ему вызвали «скорую» и вновь положили в ЦРБ. Но в онкодиспансер он так и не попал.

На прошлой неделе у двух пациентов, лежащих в хирургическом отделении ЦРБ, заподозрили коронавирус и, как рассказывает Сергей, всех начали выписывать.

«Ко мне подходят и говорят: «Тебя выписывать, или останешься один в палате?». Я сказал: «Давайте, выписывайте меня отсюда, я не хочу заболеть». Я боюсь, что если я еще и коронавирусом заболею, меня от моей болезни еще долго лечить не будут. Я пятый месяц уже мучаюсь болями», - говорит Сергей.

Смысла возвращаться в ЦРБ Сергей не видит: по сути, он там не получал никакого лечения. Медики говорят, что ему нужно снова ехать в Архангельск, за «стеклами», результатами биопсии, но в данный момент сам он это сделать уже не может.

«После поста в соцсетях одна из жительниц города предоставила Сереже квартиру (ред. – ранее он жил в общежитии), мой дом рядом. Поэтому мы договорились, что я буду ходить, если нужно, помогать. И еще одна женщина ходит. Есть неравнодушные, мы помогаем ему. Но Сереже нужна, срочно нужна помощь медиков», - рассказала NewsVo жительница Сокола Анна.

2 ноября Сергей вновь связался с врачом из ЦРБ, и ему сказали, что нужно оформить инвалидность.

«Сказали, что нужно сходить на Орешкова, оформить группу. В четверг. Не сказал, во сколько, куда. Конкретной никакой информации не дал. Звоню заведующей — занята, главврач — занят. Не знаю, куда еще обратиться», — говорит Анна.

Еще необходима хотя бы временная прописка, оформлением которой сейчас занимаются помогающие молодому человеку люди. Несмотря на то, что тест на коронавирус у молодого человека отрицательный, Сергею сказали, что пока в онкодиспансер его не заберут. Он должен две недели оставаться на карантине.

«Пациент поступил в отделение для дообследования и дальнейшего направления в онкодиспансер. По эпидпоказаниям, в целях безопасности пациенту была предложена отдельная палата, он отказался и попросился обратно домой. Его на автомобиле отвезли. Состояние пациента не вызывает никаких опасений, доктор постоянно с ним на связи по телефону. Отметим, что в ЦРБ он находился по социальным показаниям, не в связи с оказанием какой-либо экстренной помощи. Претензий никаких пациент не предъявлял. В дальнейшем пациент, конечно же, будет направлен в онкодиспансер. Сейчас он, при желании, может быть снова принят в ЦРБ и там находиться в отдельной палате», - рассказали NewsVo в департаменте здравоохранения.

Помогающие Сергею сокольчане недоумевают: как состояние пациента может не вызывать опасений, если у него постоянные боли? Информация департамента о том, что доктор постоянно на связи с Сергеем, тоже, по их словам, не совсем верна. Пока молодой человек сам не связывается с врачом, тот ему не звонит.

— То, что он находился в ЦРБ по социальным каким-то показаниям, а не в связи с оказанием экстренной помощи, тоже неправда. Он загибался, просто корчился от боли, именно поэтому мы ему вызвали скорую. Ему нужна была помощь. Лучше стало только на третий день, а изначально ему было очень плохо, — говорит Анна.

Анна уверена, что вологодские врачи должны запросить медицинские документы из Архангельска, в том числе результаты биопсии, и как можно скорее оказать помощь юноше.