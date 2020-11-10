Сокольчанину с опухолью удалось добиться госпитализации в онкодиспансер

Неравнодушные жители Сокола сумели добиться госпитализации в онкодиспансер для 23-летнего Сергея, который уже несколько месяцев мучается от болей в животе. NewsVo подробно писал о ситуации, которая произошла с молодым человеком 2 ноября. После проведенной операции по удалению аппендикса у жителя Сокола обнаружили опухоль. Молодой человек лишился работы, он очень слаб и уже не в состоянии полноценно о себе заботиться.

— Положили наконец-то его в онкодиспансер. Пришлось побороться. Ждали неделю, сдавали повторно анализ на коронавирус. Приезжала съемочная группа с вологодского телевидения. Через нашего главврача ничего не могли добиться. Сейчас Сергея хотя бы обезболят. Надеюсь, его вылечат и парень будет жить, — рассказала NewsVo сокольчанка Анна, которая помогала Сергею.