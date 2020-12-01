Поиски тел погибших в результате крушения вертолета в Нюксенском районе приостановлены

Операция по поиску погибших в результате крушения вертолета в Нюксенском районе приостановлена из-за сложных климатических условий. Как пояснили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, в данный момент на обоих реках в зоне поиска начался ледостав.

При этом заместитель губернатора области Виктор Рябишин 13 ноября заявлял, что поиски тел погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе могут быть продолжены и после становления льда.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения.

Всего, как пояснили NewsVo в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, за время поисков было обследовано более 3397 километров береговой линии, более 825 квадратных километров акватории рек Сухона и Малая Северная Двина.

Родственники пилота предполагают, что он мог выжить, и объявили вознаграждение за информацию о мужчине. Родные Анны Швецовой 28 октября распространили в соцсети открытое письмо, в котором отмечают, что, по их мнению, принимаемых для обнаружения тел мер явно недостаточно.