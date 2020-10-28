Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы

В соцсетях появилось письмо от имени матери погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе девушки. Лариса Швецова пишет, что, несмотря на сообщения МЧС о проводимых ежедневно поисках, принимаемых для обнаружения тел мер явно недостаточно.

- 23 октября мой муж уже был на месте крушения, с надеждой забрать нашу погибшую дочь, но оказалось, что никакие водолазы, беспилотники, манипуляторы и т. д. там не работают.

Работает бригада спасателей из нескольких человек, на резиновой лодке, специально не обученных работе по поиску людей на глубине, да еще и в таких непростых условиях. Они курсировали со своими самодельными «кошками» и создавали видимость работы. Интересно, что они хотели этим оборудованием зацепить? Останки вертолета? - пишет Лариса Леонидовна.

По ее словам, родственникам погибших пришлось самим добиваться и требовать подключить к работе профессионалов и современную технику. 24 и 25 октября они звонили в МЧС, надзорные органы, включая генеральную прокуратуру. В итоге людям пообещали, что 25 октября на место прибудет аппарат "Фалкон" и водолазы.

- Но оказывается, водолазы так и не приехали, а данный аппарат работает только при скорости течения воды 5м.с., а речка Сухона очень быстрая и имеет скорость течения 7 м. с . Как же так? Люди ехали за 700 км, везли с собой снаряжение и оказывается зря? Почему такая разрозненность и несогласованность групп в Вашем ведомстве? В таком серьезном ведомстве, от которого люди ждут помощи…- обращается Лариса Швецова к руководству вологодского УМЧС.

На приложенном к письму видео другие родственники погибших рассказывают, что с ними не общался психолог, о работе которого на месте крушения рассказывают в УМЧС. Кроме того, на месте крушения, по их словам, нет водолазов, а "Фалкон" работает ниже по течению:

- Ми-8 действительно пролетал, вдоль берегов летают два квадрокоптера и работают человек десять спасателей.

— В каждом крушении воздушного судна устанавливается виновный, но пусть этим занимаются уполномоченные на это органы. Мне сейчас, как матери погибшей в аварии девушки, как и другим родственникам погибших, важно найти тела и предать их земле. Я уверена, что это задача спасателей — найти тела погибших? — подчеркивает Лариса Швецова.

В УМЧС по Вологодской области говорят, что делают все возможное:

— С момента крушения вертолета, 20 октября, поисковые работы ведутся ежедневно. За это время уже обследовано 706 километров береговой линии и 170 кв. километров акватории реки Сухоны. При получении информации о происшествии на место сразу же выдвинулись подразделения МЧС России и местные органы власти. К работе была привлечена группировка в количестве 90 человек и 29 единиц техники. В рамках поисковых работ были привлечены также водолазы ПСП «Шексна» МЧС России и АСС Вологодской области, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Вологодской области. 21 октября было обнаружено место падения легкомоторного вертолета, воздушное судно извлечено из воды. Также извлечено и передано следственным органам тело одного погибшего. В данный момент поиски трех человек продолжаются. Всего задействовано более 30 человек и 15 единиц техники. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, ГИМС Великоустюгского, Тотемского и Нюксенского участков, спасатели АСУНЦ «Вытегра» и Аварийно-спасательной службы Вологодской области, волонтеры и добровольцы. В поисках задействованы беспилотные летательные системы и подводный аппарат «Фалкон», которые применяются с учетом погодных условий. Привлекается вертолет МИ-8. Поисковые работы ведутся по береговой линии и акватории реки Сухоны от места крушения (Бобровское) до Великого Устюга (более 100 км). Дополнительно стоит отметить, что поисковая операция осложнена сильным течением.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжается. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения. Родственники пилота предполагают, что он мог выжить, и объявили вознаграждение за информацию о мужчине.