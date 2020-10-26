За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей

26.10.2020 [Общество]

Друзья пилота вертолета, рухнувшего в Нюксенском районе, объявили вознаграждение за информацию о пропавшем мужчине. Они предполагают, что 51-летний Сергей мог выжить.

— Просим помочь в поиске, уверены что он жив. Могло вынести к берегу вниз по течению реки, — пишет в соцсети Алексей Душенин.

По его словам, друзья и родственники пилота гарантируют вознаграждение в размере одного миллиона рублей за телефонный разговор с Сергеем и сообщение о его местонахождении. В публикации также указаны телефоны для связи. 

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября  в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжается. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения. 

 

Тэги: поиск людей, вертолеты, крушение

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