Вологодский губернатор подтвердил гибель своего бывшего зама Олега Васильева при крушении вертолета

Власти Вологодской области официально подтвердили гибель гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева в ходе крушения вертолета в Нюксенском районе.

- Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение, - написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее NewsVo сообщал, что около полудня 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское.

- Упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Известно, что он четырехместный, но количество людей на борту устанавливается. В УМЧС заявили, что, по предварительным данным, на борту было два человека, оба они погибли. На месте происшествия нашли тело мужчины и паспорт женщины.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уже объявило о том, что по факту крушения легкомоторного вертолета ведомством начата проверка.