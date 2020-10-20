Вологодский губернатор подтвердил гибель своего бывшего зама Олега Васильева при крушении вертолета

20.10.2020 [Общество]

Власти Вологодской области официально подтвердили гибель гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева в ходе крушения вертолета в Нюксенском районе. 

- Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение, - написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшего. 

Ранее NewsVo сообщал, что около полудня 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское.

- Упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Известно, что он четырехместный, но количество людей на борту устанавливается. В УМЧС заявили, что, по предварительным данным, на борту было два человека, оба они погибли. На месте происшествия нашли тело мужчины и паспорт женщины. 

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уже объявило о том, что по факту крушения легкомоторного вертолета ведомством начата проверка. 

Тэги: вертолеты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса
Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски
75 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
За сутки 89 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
19.10.2020 [Общество]

Вологжанина приговорили к пяти годам колонии за комментарий в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ

2515
0
19.10.2020 [БлогоVO]

Отцу двоих детей таксисту Сергею Арбузову в Вологде дали 5 лет колонии за комментарий в Сети о самоподрыве Михаила Жлобицкого у архангельского ФСБ

3234
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский губернатор подтвердил гибель своего бывшего зама Олега Васильева при крушении вертолета
В Санкт-Петербурге задержали мошенника, обманувшего жителя Череповца
Каждого пациента с коронавирусом в Вологде «скорая» привозит в стационар
В Кадуйском районе пятерых подростков будут судить серию дачных краж и угоны
На борту потерпевшего крушение вертолета в Нюксенском районе был экс-замгубернатора Олег Васильев
На месте крушения вертолета в Нюксенском районе нашли тело мужчины и паспорт женщины
У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски
 
19.10.2020 [Культура]

«Когда актёры вышли на премьеру и увидели слёзы в глазах зрителей, то сами чуть не разрыдались»: как Вологодский драмтеатр начал новый сезон

682
0
20.10.2020 [БлогоVO]

Жители начали размещать баннеры #Засквер на балконах домов

253
0
20.10.2020 [Обзор Прессы]

Под масляной краской сельского храма скрывается Победоносец

219
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика