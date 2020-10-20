В Нюксенском районе потерпел крушение вертолет

В Нюксенском районе в реку Сухона рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел около полудня в районе населенного пункта Бобровское.

- Упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Известно, что он четырехместный, но количество людей на борту устанавливается.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уже объявило о том, что по факту крушения легкомоторного вертолета ведомством начата проверка.

Как ранее сообщал Newsvo, аналогичный случай произошел летом прошлого года в Череповецком районе. 21 августа 2019 около 16.30 частный летательный аппарат оборвал линию ЛЭП и упал в реку Суда вблизи деревни Сойволовская. 43-летний пилот погиб, в результате обрыва проводов около двух тысяч человек на пару часов остались без электричества.

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