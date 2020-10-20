При крушении вертолета в Нюксенском районе погибли два человека

На борту рухнувшего в реку в Нюксенском районе вертолета находились два человека, оба они погибли. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Без электроэнергии в результате крушения оказались три деревни: Леваш, Бобровское и Вострое - с населением 884 человека, из них 67 детей.

— Место падения обнаружено. Вертолет дрейфует по реке. С двух сторон к нему движется две лодки ГИМС МЧС России для его последующей фиксации и буксировки к берегу, — отмечают в пресс-службе.

Ранее NewsVo сообщал, что около полудня в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел около полудня в районе населенного пункта Бобровское.

- Упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Известно, что он четырехместный, но количество людей на борту устанавливается.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уже объявило о том, что по факту крушения легкомоторного вертолета ведомством начата проверка.