В СМИ появились имена погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе людей

Поисковая операция на месте крушения вертолета в Нюксенском районе приостановлена до утра 21 октября, сообщает пресс-служба областного УМЧС. Днем в реке обнаружили тело экс-замгубернатора Вологодской области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева. В ведомстве также сообщали, что на месте нашли документы женщины.

Вечером РИА новости опубликовали полный список находившихся на борту вертолета людей. По данным источника информагентства в правительстве Вологодской области, помимо Олега Васильева, там были президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер, Анна Швецова, сотрудник авиакомпании "АэроСоюз" и пилот Сергей Йог.

Ранее NewsVo сообщал, что около полудня 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское.

- Упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Известно, что он четырехместный, но количество людей на борту устанавливается. В УМЧС заявили, что, по предварительным данным, на борту было два человека, оба они погибли. На месте происшествия нашли тело мужчины и паспорт женщины.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уже объявило о том, что по факту крушения легкомоторного вертолета ведомством начата проверка.