Активисты сообщают о нарушениях при прокладке сетей к строящемуся на месте сквера детсаду в Вологде

В Вологде активисты сообщают о нарушениях, допущенных подрядчиком при прокладке водопровода к строящемуся детсаду на улице Ярославской.

— И на проект подрядчик также наплевал и водопровод в садик проведён с его нарушением. Вместо обустройства его под двумя углами в 90 градусов сделали напрямую, — сообщает «Движение «Вместе».

Изображение из группы «Движения «Вместе».

Таким образом, для прокладки водопровода был использован участок с кадастровым номером 35:24:0501010:14. Он принадлежит жителям дома №34 по улице Ярославской. Земляные работы на участке были проведены без согласия его собственников, что, по словам активистов, является нарушением.

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков. Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.