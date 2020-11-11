Вазонную площадку воссоздали в усадьбе Спасское-Куркино по старинной фотографии

Вазонную площадку восстановили по старой фотографии в усадьбе Спасское-Куркино под Вологдой.

– Архитектурная группа из трёх цветочных клумб, двух тумб с вазонами и стела с зеркальным шаром возле юго-восточного фасада главного дома пришла к нам со старой фотографии из архивов семьи Андреевых из далёкой дворянской эпохи, – говорится на странице усадьбы в социальной сети.

Восстановить вазонную группу здесь уже пробовали, но не получалось.

– Не всё легко получалось, как говорится, набили мы шишек и мозолей с этими тумбами! – пишет заведующий хозяйством усадьбы Николай Сайкин. – То штукатурка посыпалась после второй зимы, кирпич оказался слабым и стал разваливаться после температурных перепадов, при выборе краски изначально пошли неправильным путём... Однако, духом мы не пали и маленькими шагами продолжили начатое дело, а важная и своевременная поддержка администрации Вологодского района в приобретении стройматериалов и краски окончательно разогнала все сомнения.

Сейчас все работы по восстановлению архитектурной группы на Вазонной площадке полностью закончены. Представители усадьбы благодарят помощников и волонтеров, и приглашают гостей фотографироваться у нового архитектурного объекта. Экскурсии по усадьбе проводятся по субботам и воскресеньям.

Ранее NewsVo писал, что в октябре усадьбу подключили к газовому отоплению, а в конце лета здесь восстановили беседку, о существовании которой рассказывали старожилы. Восстановление архитектурного ансамбля 18-19 веков продолжается.

