Вологодская усадьба Спасское-Куркино приглашает на праздник-прогулку в парк и на открытие долгожданной беседки

10.08.2020 [Культура]
Вологодская усадьба Спасское-Куркино приглашает на праздник-прогулку в парк и на открытие долгожданной беседки

Праздник-прогулка «Дворянских гнёзд заветные аллеи» пройдёт в старинном парке усадьбы Спасское-Куркино 15 августа. В программе: открытие беседки и презентация работ фестиваля малых архитектурных форм и композиции, посвящённых ангелам. 

«Под звуки классической музыки в старинном парке усадьбы оживут картины прошлого. Вместе с участниками Вологодской областной общественной организации культуры „Академия балов“ гости смогут погрузиться в атмосферу дворянского гнезда и насладится красотой тенистых липовых аллей»,  — говорится в анонсе мероприятия администрации Вологодского района.

Для желающих узнать историю усадебного комплекса будут организованы экскурсии в 12:00, 13:00 и в 14:00. Вход на праздник — бесплатный.

Историю создания Беседки любви рассказал NewsVo заведующий хозяйством усадьбы Николай Сайкин. Она стояла в парке с XIX века.

«Старожилы говорили, что раньше в глубь парка уходила центральная аллея и в конце её находилась белая беседка в китайском стиле. Она носила название „Беседка любви“. Господский дом, который мы сейчас имеем в усадьбе, был построен в 1830 году. Парк появился ещё раньше, потому что это не первый господский дом в этом месте. Как мы предполагаем, беседка была в парке примерно с того времени», — говорит заведующий хозяйством усадьбы.


Фото: Куркино on-line. Вологда

Вологодское отделение Русского географического общества по президентскому гранту восстановило дорожки в парке. Сотрудники Центра культурного развития вологодского района, к которому с лета 2019 года относится усадьба Спасское-Куркино, мечтали восстановить и утраченную беседку, однако денег на это не было.  Зато случайно обнаружилась ненужная никому беседка в Вологде.

«Однажды я был на выставочной площадке у моста 800-летия и там стояла беседочка, она была уже немножко разболтанная. И только я услышал от сотрудников, что надо бы эту беседочку убирать, то сразу пошел к Сергею Васильевичу Шкакину (председатель Международного кластера деревянного домостроения — ред.) с поклоном: „Подарите нам эту беседку в усадьбу Спасское-Куркино“. Рассказал ему, что мы восстанавливаем усадьбу, рассказал про идею с беседкой. Он сказал: „Берите. Только сами вывозите“. Это было в 2016 году», — вспоминает Николай Алфеевич.

Беседку вывезли и попытались установить в парке. Однако она требовала серьезного ремонта.

«За осень-зиму мы выгнули стропила, чтобы сделать крышу полусферой, купили материалов. В прошлом году пол в беседке нам помогали делать французы, которые приезжали работать у нас в волонтёрском отряде и жили в усадьбе. Долго мы предлагали разным мастерам доделать беседку, но хорошие мастера всегда заняты. И бесплатно-то работать никто не хочет», — говорит Сайкин.

Доделать объект снова помог случай. Недавно в усадьбу приехала семья, которая искала место, чтобы отпраздновать 20-летие свадьбы.

«Они объезжали парки, смотрели, где можно устроить фотозоны, разместить гостей. Мы им показали парк, прошли мимо беседки, которая стояла до сих пор без крыши. На следующий день они позвонили: „Мы решили выбрать ваш парк. И в подарок хотим помочь сделать крышу у беседки“», — рассказывает заведующий хозяйством усадьбы.

Эта семья пожертвовала усадьбе 15 тысяч. Часть денег добавила администрация района — муниципалитет купил материалы и гибкую черепицу более, чем на 20 тысяч. Но средств на завершение работ все равно не хватало.

«Я сразу же позвонил Анатолию Владимировичу Андрееву — это наш питерский друг, потомок последних владельцев усадьбы. Он ещё давно предупреждал: „Николай Алфеевич, если будет движуха по сбору средств, вы меня со счетов не скидывайте“. Я ему объяснил ситуацию с беседкой и он сразу 10 тысяч перевел. И дочь его Светлана, когда из Франции приезжает, всегда помогает нам. Ведь какая молодец, оплатила перевозку и настройку рояля в усадьбе! Ну и ещё в группе Усадьба Спасское-Куркино мы разместили объявление о сборе средств. Люди откликнулись, кто по 100 рублей, кто по тысяче, добавили, — говорит Николай Сайкин.

Фестиваль малых архитектурных форм, работы которого будут представлены на празднике в усадьбе Спасское-Куркино, прошёл в Вологде в конце июня, писал NewsVo.

Тэги: Спасское-Куркино
Фото: Куркино on-line. Вологда

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