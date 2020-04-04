Фестиваль малых архитектурных форм «День Ангела» пройдет в Вологде летом

В Вологде принимаются заявки на фестиваль малых архитектурных форм «День Ангела». Презентация объемных композиций планируется в День города 27 и 28 июня.

Организатор мероприятия – Миссионерский отдел Вологодской епархии - приглашает к участию творческих людей, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, воскресные школы, православные гимназии, а также мастеров народного творчества и просто всех желающих.

Фестиваль реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Приём заявок на конкурс продлится до 1 мая. В срок до 1 июня участникам нужно будет согласовать с организаторами эскизы композиций. Торжественная презентация созданных в рамках фестиваля фигур пройдёт на одной из центральных площадок Вологды в День города.

- Мы предлагаем создавать объёмные композиции на тему ангелов, православной культуры и веры, - говорит координатор фестиваля, иерей Евгений Краснов. – Материалы на изготовление композиций могут быть оплачены за счет Фонда президентских грантов. Композиции, изготовленные за счет средств гранта, после фестиваля останутся у организаторов, а изготовленные за свой счет, можно будет забрать себе.

Подробная информация в группе мероприятия.