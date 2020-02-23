Усадьба Спасское-Куркино выиграла грант в 3 млн. рублей на восстановление

23.02.2020 [Общество]

Усадьба Спасское-Куркино в Вологодском районе получит президентский грант в 3 миллиона рублей на проведение восстановительных работ. На эти деньги будет выполнен ремонт фундамента, восстановлены отмостки здания и установлена система видеонаблюдения. 

По данным пресс-службы администрации Вологодского района, на восстановление усадьбы за три года привлечено более 10 миллионов рублей. Проведены работы по благоустройству усадебного парка, подведению газопровода для реконструкции системы отопления усадьбы, противоаварийные работы по сохранению главного дома. 

Ранее Newsvo сообщал, что усадьба Спасское-Куркино представляет собой архитектурный ансамбль 18-19 веков. Долгое время она использовалась как контора сельхозпредприятия, а потом оказалась заброшена. Сейчас в усадьбе проходят выставки, фестивали и сезонные праздники, например, День Петра и Февроньи – семьи, любви и верности.

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