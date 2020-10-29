Усадьбу Спасское-Куркино в Вологодском районе подключили к газовому отоплению

29.10.2020 [Культура]

Усадьбу Спасское-Куркино подключили к газовому отоплению. 

– Сегодня, 28 октября 2020 года, для нашей усадьбы Спасское-Куркино поистине исторический день! В главный усадебный дом пришло тепло! И не просто тепло, а газовое отопление - состоялся пуск газа! Мы прошли этот сложный путь!!! – сообщается на странице усадьбы в социальной сети.

Зимой 2017 года здесь вышла из строя старая система отопления. Для старинного особняка площадью 1200 квадратных метров это стало серьезной проблемой. Тогда был начат поиск инженерно-технического и экономически эффективного решения.

– Безусловно, вариант с газификацией был по многим параметрам предпочтительней, но дороже по вложениям, в разы сложнее и длительнее к исполнению. Все это понимали, но руководством района было принято решение проводить газ! – говорится на странице усадьбы.

В сентябре 2018 года администрация Вологодского района совместно с региональным отделением «Союза архитекторов России» разработали проект «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Спасское-Куркино. XVIII - н. XX вв., который получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 3,05 миллиона рублей.

Первым этапом работ на средства гранта в 2019 году стала разработка эскизного проекта реставрации усадебного дома, а также проекты приспособления и газификации объекта культурного наследия. В том же году удалось провести государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации.

Вторым этапом заменили всю систему отопления в здании. 

Третьим этапом стала сама газификация объекта. В 2019 году проложили наружный газопровод, завели его в здание и провели монтаж внутренних газовых сетей. Средства на приобретение двух газовых котлов и автоматизированной системы управления газовым оборудованием выделил районный бюджет. 

Подробнее о процессе восстановления усадьбы Спасское-Куркино можно узнать на странице в социальной сети.
 

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