Первый замгубернатора Антон Кольцов посетил вологодский моногоспиталь и не обнаружил пациентов в коридоре

06.11.2020 [Общество]

Первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства Антон Кольцов 5 ноября посетил «красную зону» моногоспиталя в Вологде и не обнаружил пациентов на койках в коридоре.

— Ситуация, которая была, когда пациентку не удовлетворило, что кровать находится в бывшем процедурном кабинете, переоборудованном в палату. Да, это действительно так. На сегодняшний день, чтобы обеспечить 300 коек в монопрофильном госпитале города Вологды в горбольнице № 1 развернуты палаты в перевязочных, в процедурных кабинетах. Это так. Мы сегодня с заведующим отделением несколько таких палат посетили. Мы были в палате, которая переделана из перевязочной, потому что, как знаете, это хирургический корпус. И там стоят три кровати.  Там стены отделаны кафелем. Там чисто, там прибрано. Там соблюдаются все санитарные нормы. Это женская палата, я общался с пациентками. У них по условиям их нахождения нет никаких вопросов. Они благодарили медперсонал. Мы были в палате, которая переделана из процедурного кабинета. И там тоже, поверьте мне, абсолютно нормальные условия. Да, у кого-то возникло такое нежелание находиться в палате, которая переделана из процедурного кабинета. Но, повторяюсь, мы должны понимать, уважаемые вологжане, мы на сегодняшний день работаем в условиях колоссальной нагрузки на здравоохранение, — заявил Кольцов.

Он также отметил, что при серьезном наплыве пациентов, который происходит в вечернее и ночное время, могут возникать ситуации, когда больной госпитализируется на койку в коридоре.

— Это необходимо для того чтобы не беспокоить пациентов, находящихся в палатах, так как нужно включать свет, проводить процедуры, — цитирует пресс-служба слова Кольцова. — При этом очень важно, чтобы к утру пациентов переводили в палаты по состоянию здоровья и степени тяжести.

Медики моногоспиталя пожаловались Кольцову на проблему с поставкой некоторых препаратов, таких как «Актемра» и «Дексаметазон», а также на то, что они медленно получают ответ по тестированию больных перед выпиской. 

Для того, чтобы увеличить количество коек для больных COVID-19, областной госпиталь ветеранов войн на улице Благовещенской в Вологде решили перепрофилировать под коронавирусный госпиталь. В региональном правительстве сообщают, что там будут долечивать больных, идущих на поправку. Это люди, которые уже находятся в стабильном состоянии, но у них пока нет отрицательных ПЦР-тестов.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 ноября в соцсетях появились фото из моногоспиталя в Вологде, на которых видно, что пациенты вновь лежат в коридорах, а некоторые вообще на полу. Департамент здравоохранения Вологодской области позже заявил, что люди лежали на полу в знак протеста, не желая, чтобы их кровати ставили в переоборудованной под палату процедурной. 4 ноября в аккаунте правительства Вологодской области в соцсети "Вконтакте" было размещено видеообращение главврача горбольницы №1 Павла Шепринского. Медик заявил, что иногда пациентов размещают в коридорах даже при наличии свободных мест в палатах - чтобы врачам и медсестрам было удобнее отслеживать их состояние. 

Тэги: коронавирус

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