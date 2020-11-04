Главврач горбольницы Вологды Павел Шепринский прокомментировал новые фото пациентов моногоспиталя в коридоре

Главный врач Вологодской городской больницы № 1, на базе которой развернут коронавирусный моногоспиталь, прокомментировал появившиеся в соцсетях 4 ноября фотографии пациентов в коридорах. Видеообращение врача разместил официальный аккаунт правительства Вологодской области в соцсети «ВКонтакте».

«Мы планируем поступление чисто теоретически, на самом деле, от нас мало зависит. Буквально вчера поступило больше 30 человек, рассортировать их одномоментно половому признаку, по тяжести состояния иногда не представляется возможным. Иногда для того, чтобы пациент находился «на глазах», то есть был визуальный контроль, мы его размещаем максимально близко к постовой сестре, чтобы видеть, ухудшается или улучшается его состояние, как капает капельница и т. д. Поэтому дежурный персонал иногда принимает решение, что целесообразно разместить пациента не в палату при наличии свободных мест, а рядом с постом, чтобы можно было наблюдать за состоянием пациента. Сказать, правильно или неправильно поступают в данной ситуации сотрудники, я не могу, потому что нам в этой ситуации нужно расставить приоритеты. Для нас в первую очередь важно здоровье пациента, своевременное начало его лечения, а не то, в каких условиях он будет находиться: в палате или в коридоре. Когда пациенты находятся в коридоре, да, это не очень хорошо, но, тем не менее, это несколько облегчает работу дежурного персонала. Как только пациент становится стабильным, улучшается его состояние, мы его можем поместить в общую палату и продолжать его лечение.

Шепринский также отметил, что пациенты поступают круглосуточно, в том числе и ночью, поэтому для помещения больного в палату сразу придется разбудить всю палату.

«За нахождением в коридоре ведется постоянный контроль. У нас ведется видеонаблюдение, и по мере госпитализации пациентов в коридор мы стараемся максимально быстро их переместить, чтобы создать им комфортные условия. Но, сами понимаете, не всегда это бывает быстро, не всегда своевременно. Это зависит от того, какой поток пациентов поступает», — отметил главврач.

По словам главврача горбольницы, 3 ноября из моногоспиталя были выписаны более 30 человек, 4 ноября — больше 25 человек.

Утром 4 ноября вологжанин Владимир Костерин выложил новые фото из моногоспиталя, где люди лежат в коридоре.