Департамент здравоохранения Вологодской области: пациенты моногоспиталя легли на пол в знак протеста

03.11.2020 [Общество]

В департаменте здравоохранения Вологодской области прокомментировали фотографии, на которых пациенты моногоспиталя в Вологде лежат на полу. В ведомстве считают, что люди это сделали в знак протеста, так как не хотели, чтобы их кровати стояли в бывшей процедурной.

- По информации администрации городской больницы №1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ, - говорится в официальном комментарии департамента.

В ведомстве отмечают, что перед открытием моногоспиталя в здании на Советском проспекте был проведен капитальный ремонт, поэтому "все помещения находятся в отличном состоянии".

— Лечебный корпус по адресу Советский пр., 63 предназначен для размещения 180 коек. Для развертывания оптимального количества коек — 300 — были задействованы вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовая оборудованы под палаты. Все они также оборудованы кислородом и раковинами с горячей и холодной водой, — сообщает ведомство.

Как пишет департамент, процедурная, в которой отказались размещаться пациенты, до перепрофилирования выглядела так.

— От обычной она отличается только тем, что вместо покрашенных стен здесь плитка. В отделении два процедурных кабинета. Один развернут под палату на четыре койки с четырьмя кислородными подводками. Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты, — сообщает департамент. 

Ранее NewsVo сообщал, что днем 3 ноября в соцсети появились фотографии из коронавирусного моногоспиталя в Вологде. На них видно, что пациенты вновь лежат в коридорах, а некоторым из них вообще постелено прямо на полу. Снимки опубликовал на своей странице в соцсети Владимир Костерин. Он написал, что мест в моногоспитале не хватает.

 

Тэги: коронавирус

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