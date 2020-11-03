В сети появилось фото из коронавирусного госпиталя в Вологде: пациенты лежат на полу

Днем 3 ноября в соцсети появились фотографии из коронавирусного моногоспиталя в Вологде. На них видно, что пациенты вновь лежат в коридорах, а некоторым из них вообще постелено прямо на полу. Снимки опубликовал на своей странице в соцсети Владимир Костерин.

— В госпитале опять не хватает мест! Нам рапортуют, что ситуация под контролем, что всего лишь один раз был сбой, но это не так. Ситуация стала ещё хуже! Теперь больные лежат не просто в коридоре, а прямо на полу! А там сквозняки. И что бы не утверждали официальные лица — по ночам холодно. Ну и вот специально для Сергея Воропанова: самые свежие «старые» фото, сделанные сегодня. По ним видно, что не хватает даже самого элементарного — постельного белья, не говоря уж о медикаментах, — пишет Костерин.

NewsVo обратился за комментарием о ситуации в вологодском коронавирусном госпитале в департамент здравоохранения области. Там заверили, что информация о пациентах на полу будет проверена. Во второй половине дня, как пишет Владимир Костерин, пациентов из коридора убрали.

— Сейчас позвонила сестра, пришёл врач, всех больных в срочном порядке убрали из коридора. А без волшебного пенделя никак нельзя? Я так понимаю, теперь до следующего раза?

Согласно официальным данным, опубликованным оперштабом по коронавирусу в Вологодской области, в моногоспитале на улице Северной в Вологде утром 3 ноября было 148 пациентов (рассчитан на 160 человек), в моногоспитале на Советском проспекте 287 пациентов (рассчитан на 300 человек).

Стоит отметить, что мест в коронавирусных госпиталях не хватает и в других регионах России. В Томске в медсанчасти № 2, где открыт ковидный госпиталь, многие пациенты лежат в коридорах.

«Свободных кроватей нет, больных принимают и садят на стулья, осталось два свободных стула», — говорит автор снятого в моногоспитале видео.

В Омске две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию регионального минздрава, Медики заявили, что они не могут госпитализировать больных из-за недостатка мест в больницах, пишет РБК.