Госпиталь для ветеранов войн в Вологде приспособили под коронавирусный моногоспиталь

Госпиталь ветеранов войн на улице Благовещенской в Вологде готов принять пациентов с COVID-19. Об этом 5 октября сообщил областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня все 65 пациентов госпиталя выписаны и транспортированы домой. Подготовлено 80 коек для размещения больных с диагнозом Covid-19. Привлечения дополнительного персонала не потребуется, — госпиталь укомплектован собственными кадрами, необходимым оборудованием и СИЗами», — отметил главврач госпиталя для ветеранов войн Константин Положенцев.

В оперштабе также отмечают, что все выписанные пациенты госпиталя ветеранов проходили плановое лечение хронических заболеваний вне обострений. Уход и наблюдение будет продолжен амбулаторной службой на дому.