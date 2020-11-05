Госпиталь для ветеранов войн в Вологде приспособили под коронавирусный моногоспиталь

05.11.2020 [Общество]

Госпиталь ветеранов войн на улице Благовещенской в Вологде готов принять пациентов с COVID-19. Об этом 5 октября сообщил областной оперштаб по борьбе с коронавирусом. 

«С сегодняшнего дня все 65 пациентов госпиталя выписаны и транспортированы домой. Подготовлено 80 коек для размещения больных с диагнозом Covid-19. Привлечения дополнительного персонала не потребуется, — госпиталь укомплектован собственными кадрами, необходимым оборудованием и СИЗами», — отметил главврач госпиталя для ветеранов войн Константин Положенцев.

В оперштабе также отмечают, что все выписанные пациенты госпиталя ветеранов проходили плановое лечение хронических заболеваний вне обострений. Уход и наблюдение будет продолжен амбулаторной службой на дому.

Тэги: коронавирус

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