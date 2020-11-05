«Еще немного, и будут складывать штабелями»: в сети появилось видео из коронавирусного госпиталя в Вологде

5 ноября в сети появилось новое видео из коронавирусного моногоспиталя на Советском проспекте в Вологде. На записи видно, что в небольшой палате стоит шесть коек.

— Палаты переполнены, кислорода всем желающим не хватает, — говорит автор.

Видео на своей странице в соцсети выложил вологжанин Владимир Костерин, сестра которого сейчас в моногоспитале. По его словам, госпиталь переполнен, пациентов скоро «будут складывать штабелями».

— Вчера господин Шепринский (главный врач БУЗ «Вологодская городская больница № 1») привнёс новое слово в мировую медицину. Оказывается, даже когда места в палатах есть, то больных всё равно кладут в коридор… из-за заботы о них! Чтобы можно было наблюдать за пациентом. А мы то, темные и необразованные, всё в палаты стремимся, а там, по логике Шепринского, про нас никто и не вспомнит, не уследит. Предлагаю не останавливаться на этом ноу-хау, а перенести реанимацию в вестибюль, а операционную в гардероб (исключительно в целях заботы о пациентах), — пишет Костерин.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 ноября в соцсетях появились фото из моногоспиталя в Вологде, на которых видно, что пациенты вновь лежат в коридорах, а некоторые вообще на полу. Департамент здравоохранения Вологодской области позже заявил, что люди лежали на полу в знак протеста, не желая, чтобы их кровати ставили в переоборудованной под палату процедурной. 4 ноября в аккаунте правительства Вологодской области в соцсети "Вконтакте" было размещено видеообращение главврача горбольницы №1 Павла Шепринского. Медик заявил, что иногда пациентов размещают в коридорах даже при наличии свободных мест в палатах - чтобы врачам и медсестрам было удобнее отслеживать их состояние.

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