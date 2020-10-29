Оправдательный приговор вологодскому врачу отменили из-за оформления документа

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге опубликовал на своем сайте решение, в котором во второй раз отменил оправдательный приговор анестезиологу из Вологды Алексею Смирнову. Дело доктора, которого обвиняли в гибели пятилетней пациентки, вновь вернут на рассмотрение в Вологду из-за того, что областной суд оправдал Смирнова не от имени Российской Федерации.

— Так, в нарушение ст. ст. 296, 304, ч. 2 ст. 389.28 УПК РФ Вологодским областным судом при отмене приговора Вологодского городского суда от 08.10.2018 вынесен апелляционный приговор от 29.06.2020 (том 13, л. д. 144-145, 146-172), который не постановлен от имени Российской Федерации. При таких обстоятельствах судом апелляционной инстанции допущено существенное нарушение уголовно-процессуального закона, повлиявшее на законность апелляционного приговора, которое влечёт его отмену с направлением уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение, в ходе которого, суду апелляционной инстанции следует устранить указанное существенное нарушение уголовно-процессуального закона, с учетом требований п. 4 ч. 7 ст. 401.16 УПК РФ дать объективную оценку всем доводам кассационных жалобы и представления, а также иным доводам, изложенным в судебном заседании, и принять законное, обоснованное и справедливое решение по делу, — говорится в решении Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Требование о том, что приговор может быть вынесен только именем государства, как отмечается в решении суда, имеет принципиальное значение, поскольку отсутствие указания на то, что он постановлен именем Российской Федерации, «является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, делает приговор суда юридически ничтожным».

Как ранее сообщал NewsVo, жалобу на оправдание Смирнова вновь подали родители умершей девочки и прокуратура Вологодской области. Они считают, что областной суд незаконно отказал им в ходатайстве об еще одной экспертизе по делу, а также отмечают, что при постановлении оправдательного приговора «в описательно-мотивировочной части приговора суд не привел мотивы, по которым отверг доказательства, представленные стороной обвинения».

В 2017 году доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. В декабре 2018 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу, в Новгороде.

Ее результаты озвучили 23 октября на заседании Вологодского областного суда. После изучения медицинской документации новгородские эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Однако сторона обвинения не согласилась с результатами повторной экспертизы и сначала требовала вызвать на суд для опроса всех семерых экспертов (ходатайство было отклонено), а потом заявила ходатайство о признании нового заключения ненадлежащим доказательством якобы из-за имеющихся в тексте противоречий. Прокурор требовал назначить еще одну, новую экспертизу по делу и провести ее в Москве. Это ходатайство также было отклонено.

В итоге областной суд установил, что между действиями врача и гибелью девочки, которую привезли в медучреждение с пневмонией, нет связи. 31 октября 2019 года был вынесен оправдательный приговор. За Алексеем Смирновым даже признали право на реабилитацию, а в конце ноября 2019 года ему пришло письмо с официальным извинением из прокуратуры Вологодской области.

Тем не менее, позже прокурор Вологодской области и потерпевшая сторона подали кассационную жалобу, в которой просили суд отменить оправдательный приговор Вологодского областного суда и направить дело на новое апелляционное рассмотрение. По результатам рассмотрения жалобы в марте 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор и вернул дело в Вологодский областной суд, чтобы его рассмотрел новый состав судей.

Вологодский областной суд 29 июня вновь оправдал доктора Смирнова и признал за ним право на реабилитацию. Теперь и это решение отменено.