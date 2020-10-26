В Вологодской области ЛЭП проверят на наличие маркировки для маломерной авиации

Провести проверку электросетевого комплекса Вологодской области в десятидневный срок потребовал Губернатор Олег Кувшинников. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве области 26 октября.

– Для обеспечения полётов малой авиации, это касается и легкомоторных самолётов, и вертолётов, нам необходимо провести проверку всего электросетевого комплекса на обеспечение маркировки проводов электропередач, которые проходят над водой, над железнодорожными маршрутами, над дорогами на высоте, которая опасна для полётов маломерной авиации. Есть специальные авиационные правила, которые предписывают компаниям такую маркировку навешивать на данные провода. Поэтому поручаю департаменту ТЭК вместе с электросетевыми компаниями и вместе с авиационными предприятиями Вологодской области – как вологодским, так и череповецким – такую работу провести и выдать рекомендации для того, чтобы в соответствии с действующими правилами работы маломерной авиации такая маркировка должна быть установлена везде. То, что гибнут люди из-за неосторожности, из-за того, что нарушают нормы безопасности, из-за того, что нет сигнальных маркировок на линиях электропередач. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Сегодня же оформить такое поручение и провести такую работу в течение десяти дней, - заявил Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжается. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения.