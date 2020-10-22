Межгосударственный авиационный комитет займется расследованием крушения вертолета в Нюксенском районе

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования крушения вертолета в Нюксенском районе. Сообщение об этом появилось на сайте комитета.

— По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и три пассажира погибли, воздушное судно получило значительные повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжается. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения.