Потерпевший крушение в Нюксенском районе вертолет подняли со дна реки

21.10.2020 [Общество]

Упавший в реку Сухону в Нюксенском районе вертолет нашли и извлекли на берег. Об этом сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

— Поиски продолжаются, тел в вертолёте не обнаружено, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября  в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжается.

Тэги: вертолет

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