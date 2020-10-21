По факту крушения вертолета в Нюксенском районе возбудили уголовное дело

21.10.2020 [Происшествия]

По факту гибели людей при крушении легкомоторного вертолета в Нюксенском районе Вологодской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

— Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств крушения воздушного судна, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию, — сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте  СКР России.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября  в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжится 21 октября. 

 

Тэги: крушение, вертолеты

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