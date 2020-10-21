Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП

Возвращаясь с места крушения ветолета в Нюксенском районе, глава Великоустюгского района попал в ДТП. Инцидент произошел вечером 20 октября.

Как сообщает районная газета "Советская мысль", на участке между Морозовицей и Добрынино на скользкой дороге фуру занесло на машину, в которой на пассажирском сидении ехал глава. С травмами он был доставлен в больницу, однако, как отмечает "Русский Север", состояние здоровья Кузьмина не вызывает серьезных опасений врачей. У него травма ноги и незначительные повреждения.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова.