Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки возле домов по улице Ярославской

17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской. Эти участки властям необходимы для проезда техники к месту строительства детского сада в зеленой зоне, против которого выступают местные жители.

«На сессии присутствовали 27 депутатов, 25 из них поддержали решение, двое воздержались», — сообщили NewsVo в пресс-службе Гордумы.

Защитники сквера утром пришли в здание Гордумы, чтобы поприсутствовать на сессии, однако их не пустили, мотивировав такое решение профилактикой коронавируса. Не пустили в зал заседании и главу «Движения «Вместе», журналиста интернет-издания «Позиция» Евгения Доможирова, который планировал как представитель СМИ вести трансляцию сессии в интернете. Доможиров уже заявил, что считает это препятствованием законной деятельности журналиста.

«Почему из этого надо делать тайну, почему депутаты так боятся, что СМИ будут освещать их деятельность? Это, на самом деле, показывает, что городской парламент вас, дорогие друзья, вообще не представляет», — говорит глава «Движения «Вместе» в ходе трансляции из фойе Гордумы.

Узнавать результаты рассмотрения вопроса жителям и Доможирову пришлось у выходящих из здания депутатов — сессия в общей сложности шла меньше часа.

Единоросс Алексей Коновалов отказался сообщить, как он голосовал по вопросу установления сервитута. Скриншот трансляции "Движения "Вместе".

«Сессия, где был 41 вопрос и два дополнительных, завершилась за 46 минут от начала. У депутатов, получается, уходило на рассмотрение одного вопроса примерно по минуте? Ну, это хороший уровень городского парламента, это не принтер даже, это какая-то штука, которая печатает быстрее принтера, в промышленных масштабах», — отметил Доможиров.

Ранее NewsVo сообщал, что защитники сквера на Ярославской считают, что при подготовке решения Гордумы нарушены процедуры, рассмотрение данного вопроса на сессии противоречит законодательству и интересам граждан, высказывающимся против использования своих участков. Так, активисты обращают внимание на нарушения, допущенные в ходе общественного обсуждения проекта решения, которое проводилось на сайте администрации Вологды.

— В августе месяце собственники домов 36 и 38 по Ярославской принимали участие в «Общественном обсуждении» путём он-лайн голосования по вопросу предоставления сервитута на своей придомовой территории. Опущу замечания по его незаконности. Более 60 собственников высказались ПРОТИВ. Администрация попыталась и это голосование нивелировать, ссылаясь на непредоставление паспортных данных документально подтвержденных собственников. Но тем не менее, те, чьи голоса все же были учтены, голосовали ПРОТИВ, — пишет на своей странице защитница сквера Марина Репина.

Результаты обсуждения на официальном сайте администрации Вологды

Жители Ярославской также обращают внимание властей на то, что Росреестр признал незаконность использования указанных в проекте решения участков застройщиком.

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков. Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.