Вопрос об установлении сервитута на участок возле домов по улице Ярославской в Вологде вынесут на сессию Гордумы

16.09.2020 [Общество]

Депутаты Гордумы Вологды готовятся принять решение по вопросу об установлении публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской. Эти участки властям необходимы для проезда техники к месту строительства детского сада в зеленой зоне, против которого выступают местные жители. 

Проект соответствующего решения Гордумы опубликован на сайте администрации Вологды и, судя по срокам, указанным в карточке, уже прошел общественное обсуждение.

Защитники сквера предполагают, что парламентарии рассмотрят вопрос о сервитуте уже завтра, 17 сентября, на очередной сессии. В пресс-службе Гордумы корреспонденту NewsVo не смогли подтвердить эту информацию, заявив, что в основной повестке сессии вопрос не заявлен, а будет ли он рассмотрен под рубрикой «разное», им неизвестно. 

— При подготовке нормативно-правового акта нарушены процедуры, рассмотрение данного вопроса на сессии противоречит законодательству и интересам граждан, высказывающимся против использования своих участков, - уверены защитники сквера.

Так, активисты обращают внимание на нарушения, допущенные в ходе общественного обсуждения проекта решения, которое проводилось на сайте администрации Вологды.

— В августе месяце собственники домов 36 и 38 по Ярославской принимали участие в «Общественном обсуждении» путём он-лайн голосования по вопросу предоставления сервитута на своей придомовой территории. Опущу замечания по его незаконности. Более 60 собственников высказались ПРОТИВ. Администрация попыталась и это голосование нивелировать, ссылаясь на непредоставление паспортных данных документально подтвержденных собственников. Но тем не менее, те, чьи голоса все же были учтены, голосовали ПРОТИВ, — пишет на своей странице защитница сквера Марина Репина.

Результаты обсуждения на официальном сайте администрации Вологды

Жители Ярославской также обращают внимание властей на то, что Росреестр признал незаконность использования указанных в проекте решения участков застройщиком. 

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков.  Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.  

 

 

Тэги: гордума
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

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