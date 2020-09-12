39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

12.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 39 пациентам. Из них 18 в Череповце, 10 в Вологде, четыре в Вологодском районе, три в Тотемском, три в Грязовецком, один в Кадуйском. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 823 пациентам. Большая часть из них  — 3 321— уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 44.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 458 человек. 

Устюженский городской портал 11 сентября сообщил, что в двух школах района выявлены четыре педагога с коронавирусом. В образовательных учреждениях проведена дезинфекция кабинетов, столовых, спортзалов, а также санобработка автобусов. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце и Чагоде четыре класса отправили на дистанционное обучение отправили из-за заболевших коронавирусом школьников, а вологодская фирма разработала программу для отслеживания местоположения работников организаций - этом поможет следить за соблюдением социальной дистанции.

 

Тэги: коронавирус

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