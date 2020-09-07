В Чагоде класс перевели на дистанционное обучение из-за заболевшей COVID-19 школьницы

07.09.2020 [Общество]

В Чагоде у школьницы выявлен коронавирус. Девочка заболела вместе с мамой, 47-летней жительницей райцентра. 

— Установлены контактные лица, это учащиеся девятого класса. Класс выведен на дистанционное обучение, — рассказала замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина. 

За состоянием здоровья детей следят медики. 

На оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Вологодской области также рассказали, что в моногоспиталях Вологды и Череповца сейчас находятся 127 человек, из них 15 - в тяжелом состоянии. 

 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву
07.09.2020 [Общество]

С 14 сентября в Вологодской области МФЦ начнут работать без предварительной записи

263
0
07.09.2020 [Общество]

39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

1177
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд оштрафовал череповчанку, которая напала на женщину-полицейского и похитила её видеорегистратор
Череповчанин Егор Чижов одержал победу на Чемпионате России по кикбоксингу
32-летний вологжанин подозревается в покушении на убийство знакомого
С 14 сентября в Вологодской области МФЦ начнут работать без предварительной записи
Алексея Навального вывели из комы, его состояние улучшилось
В Чагоде класс перевели на дистанционное обучение из-за заболевшей COVID-19 школьницы
Вологжанин лишился 9 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в кино
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

2770
0
07.09.2020 [БлогоVO]

Крепкий орешек не унимается

330
0
07.09.2020 [Обзор Прессы]

«Замкнутый ребенок»

365
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика