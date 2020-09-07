В Чагоде класс перевели на дистанционное обучение из-за заболевшей COVID-19 школьницы

В Чагоде у школьницы выявлен коронавирус. Девочка заболела вместе с мамой, 47-летней жительницей райцентра.

— Установлены контактные лица, это учащиеся девятого класса. Класс выведен на дистанционное обучение, — рассказала замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина.

За состоянием здоровья детей следят медики.

На оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Вологодской области также рассказали, что в моногоспиталях Вологды и Череповца сейчас находятся 127 человек, из них 15 - в тяжелом состоянии.