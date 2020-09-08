В Череповце три класса в школах перевели на дистанционное обучение из-за заболевших COVID-19

08.09.2020 [Общество]

В Череповце три класса в трех школах города перевели на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учеников. 

«Сейчас на дистанционном обучении четыре класса в четырех школах, из них из-за коронавируса — три класса, в которых заболели по одному ребенку. Один класс выведен на дистанционное обучение из-за превышения 20-процентного порога ОРВИ. Есть классы, которые выведены на карантин, но они учатся очно, в школе. Таких классов 16. Для них созданы условия, чтобы они не пересекались с детьми из других классов», — рассказала официальному сайту мэрии начальник управления образования Мария Барабанова.

Кроме того, по словам Барабановой, в девяти детсадах на карантине 11 групп. Еще две группы, в которых заболел ребенок или персонал, закрыты.

Ранее NewsVo сообщал, что в Чагоде класс также перевели на дистанционное обучение из-за заболевшей COVID-19 школьницы. Девятиклассница заболела вместе с мамой, 47-летней жительницей райцентра. 

 

Тэги: коронавирус

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