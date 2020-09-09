Вологодская фирма разработала программу для отслеживания местоположения работников организаций

09.09.2020 [Общество]

Вологодская компания выиграла грант в 20 млн. рублей от Фонда содействия инновациям на реализацию своего цифрового проекта. ООО «Навигационные решения» разработало «Цифровую платформу мониторинга Navigine».

Как сообщает сайт правительства Вологодской области, программа позволяет «производить мониторинг состояния и местоположения сотрудников и ценных активов на территории предприятия, внутри и вне помещений». Платформа агрегирует данные с различных носимых устройств — смартфонов, браслетов, раций, «умных» касок, на которых установлено специальное ПО.

— Сейчас, когда компании реализуют комплекс мер по соблюдению противоэпидемических рекомендаций, мониторингу социальной дистанции, наше решение может помочь сделать производственный площадки еще более безопасными, — отметил генеральный директор компании-победителя Алексей Панев.

Тэги: коронавирус, IT-проекты

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