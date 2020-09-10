37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 37 пациентам. Из них 11 в Вологде, девять в Череповце, четыре в Череповецком районе, три в Грязовецком районе, два в Бабаевском районе, два в Тарногском, два в Харовском, по одному в Бабушкинском, Вологодском, Шекснинском, Кадуйском районах. Кроме того, оперштаб сообщил об еще одном умершем пациенте с коронавирусом.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 744 пациентам. Большая часть из них — 3 259— уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 44. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 441 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце и Чагоде четыре класса отправили на дистанционное обучение отправили из-за заболевших коронавирусом школьников, а вологодская фирма разработала программу для отслеживания местоположения работников организаций - этом поможет следить за соблюдением социальной дистанции.