37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

10.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 37 пациентам. Из них 11 в Вологде, девять в Череповце, четыре в Череповецком районе, три в Грязовецком районе, два в Бабаевском районе, два в Тарногском, два в Харовском, по одному в Бабушкинском, Вологодском, Шекснинском, Кадуйском районах. Кроме того, оперштаб сообщил об еще одном умершем пациенте с коронавирусом. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 744 пациентам. Большая часть из них  — 3 259— уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 44.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 441 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце и Чагоде четыре класса отправили на дистанционное обучение отправили из-за заболевших коронавирусом школьников, а вологодская фирма разработала программу для отслеживания местоположения работников организаций - этом поможет следить за соблюдением социальной дистанции.

Тэги: коронавирус

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